Сеул, 23 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В 2021 году традиционный корейский праздник урожая и поминовения предков Чхусок, по всей вероятности, прошёл в КНДР без крупных мероприятий, сообщает Yonhap News.

(stephan) Флаги КНДР

Эксперты отмечают, что отсутствие крупных мероприятий, вероятно, связано с ограничениями из-за пандемией коронавируса и последствиями наводнений.

Известно, что 19 сентября северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала статью о происхождении праздника Чхусок и обычаях, однако 21 сентября, когда отмечался праздник, связанных с ним публикаций не было.

Другие официальные СМИ, также ничего не сообщали о праздничных мероприятиях.

Отметим, что до 2019 года по случаю праздника Чхусок в КНДР ежегодно проводились церемонии возложения цветов на кладбищах павших революционеров Тэсонсан и Синми-ри, а также на могилы воинов-освободителей.