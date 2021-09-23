Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение финансовому блоку правительства города отслеживать поступление и расходование средств, которые должны появиться в бюджете Северной столицы в связи с перерегистрацией Газпрома в Петербурге. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом Беглов заявил на заседании городского правительства 23 сентября.

Gov.spb.ru Александр Беглов

Напомним, в 2021 году от «переезда» Газпрома Петербург, как ожидается, получит до 17 млрд рублей дополнительного дохода, а в 2022 году и последующие годы — более 40 млрд рублей ежегодно.

«В бюджет идут новые поступления финансовых средств. По нашим с вами расчетам, мы предполагаем, что где-то порядка 17 млрд рублей до конца года мы получим в связи с перерегистрацией Газпрома. Расчеты наши подтверждаются на сегодняшний день. Как мы и планировали, направим эти деньги на реализацию ряда важных, крупных проектов. Надо следить за поступлением этих средств, чтобы мы четко понимали, сколько денег в результате получим к концу года», — обратился он к главе комитета финансов Алексею Корабельникову.

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Напомним, ранее Александр Беглов рассказал, что деньги от перерегистрации Газпрома в Петербурге в первую очередь пойдут на строительство новых станций метро, а также на строительство нового разводного моста через Неву в Невском районе Петербурга.