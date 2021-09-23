Москва, , 13:51 — REGNUM Россия может начать делать заявления о курдах или Кипре в том же духе, в каком их делает Турция в отношении Крыма. Об этом 23 сентября заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А если мы будем делать подобные заявления в поддержку той или иной части населения Турции, как среагирует Турция? А потом на что они рассчитывают, что это пройдёт так бесследно? Я думаю, наверняка ему тоже скажут — уже сказала Мария Захарова, Дмитрий Песков, что не оставят без внимания заявления Турции», — заявил Джабаров.

«Я уверен, что и президент наш Владимир Владимирович обратит внимание на недопустимость высказываний тоже», — указал он.

21 сентября на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара не признаёт Крым российской территорией, и призвал международное сообщество обратить внимание на защиту прав крымских татар.