Москва, 23 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Россия может начать делать заявления о курдах или Кипре в том же духе, в каком их делает Турция в отношении Крыма. Об этом 23 сентября заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«А если мы будем делать подобные заявления в поддержку той или иной части населения Турции, как среагирует Турция? А потом на что они рассчитывают, что это пройдёт так бесследно? Я думаю, наверняка ему тоже скажут — уже сказала Мария Захарова, Дмитрий Песков, что не оставят без внимания заявления Турции», — заявил Джабаров.

«Я уверен, что и президент наш Владимир Владимирович обратит внимание на недопустимость высказываний тоже», — указал он.

21 сентября на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара не признаёт Крым российской территорией, и призвал международное сообщество обратить внимание на защиту прав крымских татар.