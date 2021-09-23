Воронеж, 23 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Известный боец и многократный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Фёдор Емельяненко поступил на бюджет заочного отделения факультета агрономии, агрохимии и экологии Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I.

Stadium.ru Федор Емельяненко

Емельяненко поступил на направление «Садоводство». Ему предстоит учиться в воронежском вузе 2,5 года, сообщили «Вести-Воронеж».

Фёдор Емельяненко является бойцом ММА, он многократный чемпион мира по смешанным боевым искусствам.