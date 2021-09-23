Уфа, 23 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Проверку по факту ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого пострадали медицинские работники, проводят сотрудники прокуратуры Башкирии. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Артём Изюмов ДТП

Сообщается, что утром 23 сентября 2021 года на 12-м км автодороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки столкнулись машина скорой помощи и автомобиль КамАЗ. В этом дорожно-транспортом происшествии получили травмы водитель и восемь пассажиров автомобиля медучреждения. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Отмечается, что сотрудники надзорного ведомства контролируют ход и результаты доследственной проверки.

«Кроме того, прокуратура Чишминского района координирует деятельность Государственной инспекции труда в РБ, правоохранительных органов, задействованных в расследовании случившегося», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пострадавших в ДТП с КамАЗом медиков перевезли на лечение в Уфу.