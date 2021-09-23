Москва, 23 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве умерли от коронавирусной инфекции 54 человека, сообщили 23 сентября в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Это на четыре человека больше, чем сутками ранее когда в городе зафиксировали 50 летальных исходов. Также растёт число госпитализаций — 774 против 762 накануне. Между тем, количество пациентов на ИВЛ за минувшие сутки немного сократилось — 303, а не 307, как днём ранее.

За сутки выздоровел 1331 заболевший, с начала пандемии — почти 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки выявили 3445 случаев заражения коронавирусом.