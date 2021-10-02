Похоже, что в России началась четвёртая волна пандемии коронавируса. Суточный прирост заболевших в регионах резко пошёл вверх. Например, в Москве ещё неделю назад ежедневно выявляли не более 2 тысяч новых случаев, а уже 23 сентября в оперштабе заявили о 3445 заболевших, а по России — 21 438 новых случаев коронавируса. Пока об ужесточении ковидных ограничений или введении локдауна речи не идёт. Оперативный штаб напоминает, что победа над пандемией — это вакцинация. Привиться можно в центрах вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад. Вместе с тем население снова жалуется на невозможность выбора вакцины. Как стало известно, выпуск «КовиВака» приостановлен, поскольку разработчик препарата центр Чумакова модернизирует площадку, на которой производится сырьё для препарата. Эксперты уверены, что ещё долго массовой вакциной в России будет оставаться только «Спутник». Все подробности о ситуации с коронавирусом в России читайте в трансляции ИА REGNUM.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса. Москва

13:49 23.09.2021 В Москве растёт смертность от COVID-19 За последние сутки в Москве умерли от коронавирусной инфекции 54 человека, сообщили 23 сентября в оперативном штабе столицы.

13:52 23.09.2021 В Ингушетии за последние сутки скончался от COVID-19 один пациент. Общее число смертей от опасной инфекции в регионе достигло 312 человек, сообщили 23 сентября в федеральном оперативном штабе. Всего в сентябре в регионе стали жертвами COVID-19 34 человека. Подробности в материале: В Ингушетии 34 человека скончались в сентябре от COVID-19

14:01 23.09.2021 В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1749 пациентов, в том числе 38 детей. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает оперативный штаб региона. Об этом: В новосибирских стационарах из-за коронавируса оказались 38 детей

14:05 23.09.2021 Документы от Центра им. Гамалеи на регистрацию вакцины от COVID-19, предназначенной для подростков, получил российский Минздрав. Об этом 23 сентября сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Читайте также: В России может быть зарегистрирована вакцина от COVID-19 для подростков

14:14 23.09.2021 В Волгоградской области 23 сентября подтверждено 339 случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 344 человека, скончались от осложнений 17 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Волгоградской области подтвердили ещё 339 случаев заражения коронавирусом

14:15 23.09.2021 В Ингушетии приняли участие в кампании по вакцинации от коронавируса уже более 145 тыс. жителей, при этом полностью привиты обоими компонентами вакцины почти 140 тыс. граждан. Об этом 23 сентября сообщили в региональном минздраве. План по вакцинации в настоящее время выполнен на 67%. Читайте подробнее: В Ингушетии привиты от коронавируса свыше 145 тыс. жителей

14:28 23.09.2021 В Республике Карелия сохраняется достаточно высокая заболеваемость и смертность от COVID-19, констатировал на заседании правительства региона глава республики Артур Парфенчиков, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Парфенчиков: в Карелии высокая смертность от COVID-19

14:31 23.09.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 23 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 67 809, причём 155 из них обнаружили только за минувшие сутки. Читайте также: В Забайкалье скончались ещё шесть пациентов с COVID-19

15:04 23.09.2021 Врач делает компьютерную томографию. minzdravkk.ru

15:08 23.09.2021 В Новосибирской области пока не собираются переводить школьников среднего звена на дистанционное обучение, как это начали делать в некоторых других регионах страны. Об этом сказал министр образования региона Сергей Федорчук. Об этом: Минобр уточнил, будут ли переводить новосибирских школьников на «удалёнку»

15:08 23.09.2021 За последние сутки в Петербурге выявили 1698 новых случаев коронавируса, что на 177 случаев больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 23 сентября в оперштабе. В связи с ростом заболеваемости коечный фонд для больных с COVID-19 и пневмонией в Петербурге увеличили на 350 коек. Читайте также: Для ковидных пациентов в Петербурге добавили 350 коек

15:12 23.09.2021 С января 2021 года для жителей Татарии через горячую линию 122 стала доступна запись на вакцинацию против COVID-19. Данной возможностью с начала года воспользовались 20 724 человека. Читайте подробнее: В Татарии на горячую линию по COVID-19 поступило более 475 тыс. звонков

15:16 23.09.2021 В Оренбургской области за сутки по состоянию на 23 сентября выявили 338 заражений коронавирусом, что на три меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии общеt число выявленных заражений в регионе составило 74 926. На 100 тыс. населения приходится 3822,91 факта заболевания. Оправился от болезни 63 281 оренбуржец. По причине COVID-19 скончались 1835 человек. За последние сутки зарегистрировано 14 смертей. Читайте также: В Оренбуржье от COVID-19 умерли ещё 14 человек

15:34 23.09.2021 Вакцинацию от COVID-19 прошла в Волгограде 100-летняя Валентина Голокос. Бывший врач-гастроэнтеролог говорит, что чувствует себя хорошо, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе администрации региона. Читайте подробнее: В Волгограде прививку от COVID-19 сделала 100-летняя врач

15:43 23.09.2021 ПЦР-тестирование. Источник: pskov.ru

15:44 23.09.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 226 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 сентября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 223 случая. Подробности в материале: В Тюменской области за сутки зафиксировано 226 ковид-пациентов

16:22 23.09.2021 Ситуация с коронавирусом в Марий Эл напряженная, но контролируемая. Об этом заявил в ходе встречи в режиме видеоконференции президенту России Владимиру Путину глава республики Александр Евстифеев. Он уточнил, что в регионе развернуты более 1 тыс. коек инфекционного профиля, что для Марий Эл является достаточным объемом. Медицинскую помощь оказывают 1,75 тыс. медицинских работников. Подробности в материале: Глава Марий Эл доложил Путину о ситуации с коронавирусом

16:25 23.09.2021 Два крупных города Ленинградской области стали лидерами по новым выявленным случаям коронавируса. За минувшие сутки в регионе было подтверждено 224 заражения коронавирусом. Читайте подробнее: Два крупных города Ленобласти стали лидерами по новым случаям коронавируса

16:47 23.09.2021 В Коми подсчитали количество заболевших ковидом после вакцинации. Согласно данным республиканского минздрава, инфекцию выявили у 0,8% вакцинированных. Читайте также: В Коми ковидом заболели менее 1% вакцинированных

16:50 23.09.2021 В Мордовии по состоянию на 23 сентября выявили 72 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 71 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 609 случаев. Читайте подробнее: В Мордовии прирост носителей коронавируса увеличился до 72 человек

16:51 23.09.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 542 человек. Подробности в материале: Трое жителей Мордовии скончались от COVID-19 за сутки

16:56 23.09.2021 В Ханты-Мансийске более девяти тысяч школьников переведены на дистанционное обучение. На онлайн-обучении ныне находятся все классы школ №№ 3, 4, 6, 8 и гимназии. Несколько классов в связи с коронавирусом и ОРВИ переведены на дистанционное обучение в других школах столицы Югры. Об этом: В столице Югры более девяти тысяч школьников переведены на «дистант»

16:58 23.09.2021 В Марий Эл по состоянию на 23 сентября выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 57 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 282 случаев. Об этом: В Марий Эл подтвердили 58 новых случаев заражения коронавирусом

16:59 23.09.2021 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека. Накануне в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 575 человек. Подробности в материале: За сутки в Марий Эл от COVID-19 скончались четыре человека

17:03 23.09.2021 За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 270 человек, 84 из них — жители региональной столицы. Подробности в материале: В Архангельской области за сутки ковид подтвердили у 270 человек

17:33 23.09.2021 На Ямале за сутки выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 23 сентября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 93 случая. Об этом: На Ямале за сутки выявили 92 носителя коронавируса

17:33 23.09.2021 В Курской области 23 сентября зарегистрировано 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1410 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Подробности в материале: В Курской области выявлено 189 новых случаев заражения коронавирусом

17:35 23.09.2021 В Липецкой области 23 сентября подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1597 человек. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Читайте подробнее: В Липецкой области за сутки выявлены 212 новых носителей коронавируса

17:37 23.09.2021 Во Владимирской области 23 сентября подтверждено 162 новых случая заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1926 человек. За последние сутки подтверждено шесть новых летальных случаев. Читайте подробнее: Во Владимирской области за сутки выявлены 162 носителя коронавируса

17:39 23.09.2021 «Сделайте это как можно быстрее! И обязательно организуйте вакцинацию старших членов ваших семей и близких пожилых людей», —министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов уговаривает людей сделать вакцину от COVID. Подробности в материале: В Нижегородской области началась четвертая волна пандемии COVID

17:41 23.09.2021 В Тамбовской области 23 сентября подтверждено 92 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявлено сутками ранее. За весь период скончались 869 человек. Четыре новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки. Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки выявлены 92 новых носителя коронавируса

17:52 23.09.2021 За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 15 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 23 сентября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM. При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью победить 955 жителей региона. Читайте также: В Подмосковье от COVID-19 за сутки скончались 15 человек

17:52 23.09.2021 В Астраханской области 23 сентября подтвержден 171 новый случай заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период 1624 человек скончались. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Об этом: В Астраханской области выявлен 171 новый случай заражения коронавирусом

17:52 23.09.2021 Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 23 сентября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19. В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этих муниципальных образований увеличилось за сутки на 121 человека. Следом за Балашихой идет Пушкино, где за этот же период официально подтверждено заражение 53 человек новой инфекцией. На третьем месте расположился Красногорск, где COVID-19 диагностировали у 58 человек. Читайте подробнее: Балашиха вышла в лидеры по числу новых случаев COVID-19 в Подмосковье

18:02 23.09.2021 Россия не вошла в новую редакцию списка стран, с территории которых разрешается свободный въезд в Европейский союз в условиях пандемии COVID-19, следует из опубликованного решения Совета ЕС. Подробности в материале: Евросоюз не включил Россию в новый список стран для открытия границ

18:15 23.09.2021 В Санкт-Петербурге на дистанционном обучении из-за коронавирусной инфекции и ОРВИ находятся 0,21% школьников. Читайте подробнее: В Петербурге на «дистанте» находятся 0,21% школьников

19:42 23.09.2021 В Курганской области за сутки подтверждён 121 новый случай заражения коронавирусом. Из них 58 зафиксированы в Кургане, сообщает 23 сентября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 119 случаев. Читайте подробнее: В Курганской области выявлен 121 новый случай заражения коронавирусом

20:21 23.09.2021 Вакцина «Спутник Лайт». Дарья Драй © ИА REGNUM

21:57 23.09.2021 Центр вакцинации в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

22:18 23.09.2021 В правительстве Санкт-Петербурга допускают дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции. Об этом сказал 23 сентября вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев. Читайте также: В Петербурге возможно ухудшение ситуации с коронавирусом — Смольный

22:44 23.09.2021 Компьютерный томограф. (сс) minzdrav.gov.ru

00:08 24.09.2021 В департаменте здравоохранения Вологодской области подумывают о возврате ограничений из-за роста заболевших ковидом. «Ситуация по заболеваемости тяжелая, мы видим рост по стационарам и поликлиникам. Сюда накладывается сезонный рост ОРВИ. Если так будет продолжаться, снова придется вводить ограничения», — заявила сотрудник департамента здравоохранения Вологодской области Людмила Дубовенко. Подробности в материале: Вологодские власти предупредили о возможном возврате ковид-ограничений

04:49 24.09.2021 Сотрудник бригады якутской городской больницы Василий Пеньков, работающий с больными COVID-19, написал две книги о том, что происходит в «красной зоне». Книги называются «Ковидятня» и «Предтеча». Подробности в материале: Медбрат из Якутии написал две книги о работе в «красной зоне» по COVID-19

05:01 24.09.2021 В Якутии опять установлен «рекорд» по количеству новых случаев COVID-19. За сутки коронавирусом заразились 195 жителей республики (днём ранее — 190). Читайте подробнее: Уровень заболеваемости COVID-19 продолжает расти в Якутии

05:27 24.09.2021 В Бурятии за минувшие сутки подтвердили 93 новых случая заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 58 419. Об этом: Коронавирус диагностировали ещё у 93 человек в Бурятии

05:40 24.09.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 93 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 58 419. Об этом утром 24 сентября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Читайте подробнее: В Бурятии за сутки умерли два пациента с COVID-19

06:10 24.09.2021 В Туве за минувшие сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Лидерами по приросту стали город Кызыл и Тандинский район. Читайте подробнее: В Туве выявили 56 новых носителей коронавируса

06:37 24.09.2021 В Ульяновской области чуть подросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Ульяновской области выявили ещё 306 случаев заражения коронавирусом

07:05 24.09.2021 Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю оценивает сложившуюся в регионе эпидемическую обстановку как крайне неудовлетворительную. Об этом заявил глава ведомства Виталий Костарев на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба краевой администрации. В Прикамье растет заболеваемость коронавирусной инфекцией и ОРВИ. По данным минздрава, за прошлую неделю (13−19 сентября) число заболевших ОРВИ достигло 29 тыс. человек — это максимальный показатель за всю историю в крае. Также ожидается сезонный рост заболеваемости гриппом. Заместитель председателя правительства Пермского края Сергей Никифоров, курирующий сферу здравоохранения, заметил, что сейчас медицинские организации серьезно загружены. Стабильно высокий ежедневный прирост новых случаев COVID-19 усиливает нагрузку на медработников. Об этом: В Прикамье отмечен рекордный показатель заболеваемости ОРВИ

07:26 24.09.2021 «Сделать бесплатную прививку от СOVID-19 могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент вакцинации симптомов ОРВИ и противопоказаний», — напомнили в региональном оперштабе.

07:40 24.09.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 24 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 67 992, причём 183 из них обнаружили только за минувшие сутки. Подробности в материале: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё пятеро человек

07:47 24.09.2021 В Татарии зарегистрировали четыре новых случая смерти от коронавирусной инфекции. За время пандемии в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 24 сентября 728 человек. Читайте подробнее: В Татарии жертвами COVID-19 стали ещё четыре человека

07:52 24.09.2021 Из 195 случаев COVID-19, выявленных в Якутии за сутки, 19% заболевших — люди старше 60 лет, и 21% — дети. Подробности в материале: В Якутии за сутки заразились COVID-19 более 40 детей

08:29 24.09.2021 Бригада скорой помощи. Дарья Драй © ИА REGNUM

08:38 24.09.2021 В Красноярском крае за последние сутки выявили 353 (темп прироста 0,3%) случая заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 113 914. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Читайте подробнее: В Красноярском крае за сутки выявили 353 носителя коронавируса

08:55 24.09.2021 Подростки и молодые люди стали основной категорией среди тех, кого поражает штамм коронавируса «Дельта». Об этом директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил газете «Известия». Кроме того, «остаётся тревога и за людей старше 65 лет». Читайте также: Штамм «Дельта» зачастую поражает молодёжь и подростков — Роспотребнадзор

08:56 24.09.2021 В Кемеровской области по данным на сегодня, 24 сентября, за прошедшие сутки выявлено 164 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 166 случаев. Подробности в материале: В Кузбассе скончались пять пациентов с коронавирусом

09:04 24.09.2021 В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1323 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщил оперативный штаб региона. Читайте подробнее: Более 1,3 тыс. кузбассовцев с коронавирусом обратились за помощью к медикам

09:08 24.09.2021 За прошедшие сутки в Хакасии подтверждён 121 случай заражения коронавирусом, с начала 2021 года — 20 539. Об этом сообщили 24 сентября в правительстве республики. Читайте также: В Хакасии COVID-19 диагностировали ещё у 121 человека

09:14 24.09.2021 Осенью нынешнего года заболеваемость COVID-19 в России ожидается более низкая, чем она была в минувшем году. Об этом 24 сентября рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Подробности в материале: В Роспотребнадзоре спрогнозировали уровень заболеваемости COVID-19 осенью

09:19 24.09.2021 Глава Чувашии Олег Николаев выступил за введение дополнительных ограничительных мер, ссылаясь на увеличение количества больных COVID-19 в стационарах и перепрофилирование коек. Читайте также: В Чувашии ужесточат ограничительные меры

09:25 24.09.2021 В Саратовской области за сутки подтвердили 289 новых случаев заражения коронавирусом, выписался по выздоровлении 251 пациент. Всего по состоянию на 24 сентября зарегистрировано 86 967 заражений. Выздоровел с начала наблюдения 79 441 человек. Подробности в материале: В Саратовской области зарегистрировали ещё 289 носителей коронавируса

09:44 24.09.2021 В Хакасии вновь занялись расширением коечного фонда для ковид-пациентов в связи с резким ухудшением эпидситуации. Читайте также: В Хакасии вновь расширяют коечный фонд для ковид-пациентов

09:46 24.09.2021 Ещё семь пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии. Об этом сообщили 24 сентября в региональном правительстве. Об этом: В Хакасии скончался 21-летний пациент с коронавирусом

09:48 24.09.2021 В Югре за сутки выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (47 случаев), сообщает 24 сентября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 162 случая. Подробности в материале: В Югре за сутки выявлено 165 новых заражений коронавирусом

09:50 24.09.2021 В Чувашии на фоне низких темпов вакцинации планируют ограничить доступ невакцинированных в республиканские спортивные и культурные учреждения. Пока на один день. Об этом: В учреждения культуры и спорта Чувашии пустят только вакцинированных

09:52 24.09.2021 Темпы вакцинации против коронавируса в Хакасии сильно снизились. «Единственный путь побороть инфекцию — вакцинация, темпы которой очень сильно снизились. И мы сегодня видим плачевный результат», — заявил министр здравоохранения республики Олег Ананьевский. Об этом: «Плачевный результат»: в Хакасии снизились темпы вакцинации от COVID-19

09:55 24.09.2021 В Челябинской области за 23 сентября выявили ещё 370 носителей коронавируса. Об этом 24 сентября сообщает оперштаб. Об этом: В Челябинской области выявили уже более 95 тыс. носителей коронавируса

09:57 24.09.2021 В Саратовской области коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией увеличат еще на 500 единиц. На стационарном лечении находятся 3455 пациентов, из них 3184 — с подтвержденным COVID-19. Свободными для приема ковид-больных остаются 216 коек, или 5,9% от развернутых. На дому лечатся 1508 человек. Читайте подробнее: В Саратовской области готовят дополнительные койки для ковид-пациентов

09:57 24.09.2021 В Удмуртии по состоянию на 24 сентября выявили 232 новых случая заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем с начала пандемии. Накануне было подтверждено 230 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 52 034 случаев. Подробности в материале: В Удмуртии за сутки выявили 232 новых случая заражения коронавирусом

09:57 24.09.2021 Резервный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Томск tomsk.gov.ru

09:59 24.09.2021 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 16 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 18 летальных случаев. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1907 человек. Подробности в материале: Ещё 16 жителей Удмуртии скончались от COVID-19

10:02 24.09.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 22 сентября прививку от коронавируса сделал 389 881 человек. Второй компонент препарата получили 322 738 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Читайте подробнее: Около 340 тыс. жителей Удмуртии сделали прививку от коронавируса

10:08 24.09.2021 По данным оперативного штаба на 24 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4864 человек, причём 14 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Подробности в материале: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 14 человек

10:13 24.09.2021 Жителей Ингушетии не будут обязывать делать прививки от коронавируса. Власти региона применяют меры убеждения, чтобы граждане сами осознавали пользу вакцинации. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов. Читайте также: В Ингушетии не станут принуждать к вакцинации против COVID-19

10:18 24.09.2021 В Чувашии из-за эпидемической ситуации с коронавирусом «пересмотрят планы» по организации массового забега, посвящённого всероссийскому дню бега, «Кросс нации». Он состоится 25 сентября, количество участников поручено «минимизировать по возможности». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение принято 24 сентября на заседании оперативного штаба республики. Читайте также: В Чувашии сократят количество участников массового забега «Кросс нации»

10:19 24.09.2021 355 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба. Сообщается, что всего в республике выявили 64 551 случай заражения коронавирусом. Об этом: В Башкирии за сутки выявили более 350 носителей коронавируса

10:46 24.09.2021 По данным Роспотребнадзора, к 24 сентября проведено более 188,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 539 тысяч тестов на коронавирус.

10:55 24.09.2021 В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные 24 сентября приводит республиканский оперштаб. Это на два случая заражения меньше, чем накануне. Об этом: В Калмыкии за сутки подтвердили 68 случаев заражения коронавирусом

11:02 24.09.2021 В Калмыкии за истекшие сутки подтверждено два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Такие данные 24 сентября приводит республиканский оперштаб. Читайте подробнее: Ещё два жителя Калмыкии стали жертвами коронавируса

11:11 24.09.2021 В новосибирской деревне Херсонка вакцинировали всё взрослое население. Полный курс вакцинации сегодня, 24 сентября, здесь завершил последний невакцинированный человек, сообщило региональное правительство. Читайте подробнее: В Новосибирской области появилась деревня со 100%-й вакцинацией от COVID-19

11:15 24.09.2021 Губернатор Амурской области Василий Орлов прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в регионе. Он призывает жителей региона прививаться и таким образом минимизировать риски. Подробности в материале: Приамурье готовится к новой волне COVID-19

11:15 24.09.2021 В Чувашии отменят уличные массовые мероприятия, которые должны были провести «в ближайшее время», а также планируют пускать на культурные мероприятия только вакцинированных от COVID-19. Билеты предлагается продавать при предъявлении QR-кода. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, с такими предложениями выступил сегодня, 24 сентября, на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев. Подробности в материале: Глава Чувашии предложил продавать билеты в театры и кино «по QR-коду»

11:16 24.09.2021 В Республике Крым подтверждено 308 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 24 сентября. Сутками ранее, 23 сентября, было подтверждено 293 новых случая заражения. Подробности в материале: В Крыму за сутки выявили 308 носителей коронавируса

11:20 24.09.2021 В Пензенской области из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции режим повышенной готовности продлен по 31 октября включительно. Подробности в материале: В Пензенской области продлили режим повышенной готовности

11:26 24.09.2021 В больнице. Томск. zdrav.tomsk.ru

11:32 24.09.2021 В Брянской области 24 сентября подтверждено 175 новых случаев заражения коронавирусом, что на шесть больше, чем выявлено за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 4130 тестов. Зарегистрировано 13 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Брянской области подтвердили ещё 175 случаев заражения коронавирусом

11:44 24.09.2021 В Чувашии планируют начать прививать от COVID-19 на платной основе иностранных студентов и временно работающих на предприятиях иностранцев. Стоимость вакцинации составит 707 рублей. Об этом: Иностранных студентов в Чувашии начнут прививать от коронавируса

11:53 24.09.2021 За последние сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 828 человек, что является максимальным значением с начала распространения вируса. Обновлённую статистику заболеваемости 24 сентября опубликовал оперативный штаб. Подробности в материале: В России от COVID-19 скончались ещё 828 человек — максимум за пандемию

11:53 24.09.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 24 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5292 человека, причём 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Читайте подробнее: В Алтайском крае скончались ещё 25 пациентов с коронавирусом

11:53 24.09.2021 Главные врачи ведущих медучреждений Перми обратились с открытым письмом к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Они говорят о крайне неблагополучной эпидобстановке и просят ужесточить антиковидные меры, сообщают СМИ. Читайте также: Главврачи пермских клиник просят губернатора ужесточить атиковидные меры

11:57 24.09.2021 В Ростовской области за последние сутки подтверждено 478 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 сентября. Это на девять случаев заражения больше, чем днём ранее. Читайте также: В Ростовской области число носителей коронавируса снова пошло в рост

11:59 24.09.2021 В Алтайском крае заметно увеличилось число полностью привитых граждан. На 24 сентября таковых уже 632 944 человека (+71 070 за четверо суток). Также известно о 3979 ревакцинированных (+393 с начала недели). Подробности в материале: На Алтае аномально возросло количество полностью вакцинированых от COVID-19

12:01 24.09.2021 В Татарии с начала пандемии по состоянию на 24 сентября зарегистрировали 26 698 случаев инфицирования коронавирусом, из них 57 — за прошедшие сутки. Всего выздоровели 23 059 ковид-пациентов, скончались 728 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 36 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на четыре. Об этом: В Татарии подтвердили ещё 57 случаев заражения коронавирусом

12:01 24.09.2021 В Воронежской области подтверждено сразу 529 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 24 сентября региональный оперативный штаб. Об этом: В Воронежской области заболеваемость ковидом резко рванула вверх

12:02 24.09.2021 Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки выросло на 21 379, сообщили 24 сентября в оперативном штабе по противодействию инфекции. Читайте подробнее: В России за сутки выявили 21379 случаев заражения коронавирусом

12:03 24.09.2021 За последние сутки в Петербурге COVID-19 стал причиной смерти 59 человек, сообщили 24 сентября в федеральном оперштабе. Это на шесть смертей больше, чем сутками ранее. Такой высокой суточной смертности не было в городе с начала августа текущего года. По этому показателю Петербург сегодня обогнал даже Москву, где за сутки скончались 56 человек. Читайте подробнее: Суточная смертность от ковида в Петербурге вновь стала самой высокой в РФ

12:05 24.09.2021 В Курской области 24 сентября зарегистрировано 193 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1415 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Подробности в материале: В Курской области выявлено 193 новых случая заражения коронавирусом

12:07 24.09.2021 Около 10% жителей Амурской области, заболевших коронавирусом, — дети. Министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева считает это очень тревожной тенденцией. Об этом: В Приамурье COVID-19 тяжело болеют дети

12:08 24.09.2021 В Пензенской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 240 человек, накануне заболели 237 жителей. Всего на 24 сентября в регионе зарегистрировали 69 125 заражений. Выздоровели с начала пандемии 57 116 жителей, в том числе за сутки — 71 человек. Скончались 2579 ковид-пациентов, из них за последние 24 часа — 21 человек. Читайте также: В Пензенской области за сутки выявили 240 случаев заражения коронавирусом

12:11 24.09.2021 В Липецкой области 24 сентября подтверждено 217 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1606 человек. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Подробности в материале: В Липецкой области число жертв COVID-19 превысило 1,6 тысячи

12:11 24.09.2021 В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 26 летальных исходов среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 сентября. Подробности в материале: Ещё 26 жителей Ростовской области не смогли победить COVID-19