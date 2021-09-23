Майкоп, 23 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Заболеваемость COVID-19 в Республике Адыгея постепенно снижается. Об этом, глава Адыгеи Мурат Кумпилов доложил 22 сентября на встрече в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Кремля.

Пресс-служба Кремля Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

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Как доложил президенту Кумпилов, доля свободного коечного фонда в регионе на данный момент составляет 23%. Также медучреждения обеспечены оборудованием, медикаментами, нет дефицита персонала. Регион готов к любому развитию ситуации.

Глава региона также поблагодарил Путина за выделенные Адыгее 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета — деньги направили на стимулирующие выплаты медицинским, социальным работникам, на медоборудование, лекарственные препараты.

«Если бы не было этой поддержки, нам бы тяжело пришлось, хотя республика полмиллиарда направила на это», — цитирует Кумпилова пресс-служба Кремля.

Кумпилов отдельно доложил о ходе вакцинации жителей региона: в республике развернуты пункты вакцинации, имеется достаточное количество вакцин, усилена разъяснительная работ, к чему подключили общественность.