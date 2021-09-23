Москва, 23 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Качество среднего образования в России по-прежнему остается в зоне особого внимания общественности. Система ЕГЭ периодически критикуются педагогами, родителями, однако профильные представители власти всегда стоят на ее обороне, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО, экономист Андрей Лобода.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Механизм ЕГЭ очень идеализирован, отношение к нему у большинства умеренно негативное. Можно сколько угодно говорить о последствиях внедрения данного механизма оценки знаний школьников.

Сегодня не мешало бы провести независимый аудит накопленных почти за 12 лет итогов введения ЕГЭ и желательно, чтобы эту оценку проводили выдающиеся российские педагоги и ученые, а не представители власти.

Вполне очевидно, что введение механизма ЕГЭ позволило подвести к единым требованиям весьма разношерстную и неоднородную методику обучения школьников. Престижные вузы России стали доступнее для абитуриентов из российской глубинки.

С другой стороны, во всех крупных городах страны как грибы после дождя появились платные клубы для внешкольных платных занятий. Особенно востребованы, по моим наблюдениям, такие занятия по иностранным языкам, математике и русскому языку. Да и на поступления в вузы родителя бывших школьников тратят солидные суммы, нанимая репетиторов.

Сегодня ЕГЭ полностью перешло в цифровой формат тестирования, результаты оценивает программа на компьютере, а не преподаватель. Задания по ЕГЭ периодически «всплывают» в сети. На мой взгляд, существенного прорыва в подготовке школьников не произошло.

Качество обучение по сравнению с советским периодом России явно снизилось, а объем знаний не позволяет молодым людям нарастить высокий человеческий капитал.

Составляемый сегодня рейтинг школ по итогам сдачи учениками ЕГЭ также выглядит неоднозначно. «Поколение ЕГЭ» стало уже распространенной фразой с негативной тональности в адрес молодых специалистов на рынке труда.

Сегодня в рамках всей отрасли среднего образования нужны обоснованные перемены. Политикам стоило бы задуматься и о всеобщей доступности бесплатного высшего образования для российских граждан», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рособрнадзоре заявили, что полный отказ от проведения Единого государственного экзамена (ЕЭ) в России является необоснованным.

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