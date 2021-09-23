Москва, , 13:45 — REGNUM Претензии Турции по поводу Крыма не выдерживают никакой критики. Об этом 23 сентября заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

Эрдоган Александр Горбаруков @ ИА REGNUM

«Что касается вот этого заявления Турции про Крым, я считаю, что оно вообще не выдерживает никакой критики. По этой логике у турок значительно больше слабых мест», — заявил Джабаров.

«Про Северный Кипр даже не говорим — это вообще непонятно что, территория никем не признана, кроме самой Турции. Там ещё есть курды, которые являются болевой точкой для турецкого режима, и этот вопрос не решён», — указал он.

21 сентября на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара не признаёт Крым российской территорией, и призвал международное сообщество обратить внимание на защиту прав крымских татар.