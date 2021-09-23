Томск, 23 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Более 160 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции работает в Томской области, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в администрации региона.

Mishka.travel Прививка

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Прививочная кампания против COVID-19 продолжается. Для этого в Томске, Северске и в других муниципалитетах области развернуто 163 пункта. В Томске насчитывается 34 пункта вакцинации, включая мобильные.

На сегодня прививку от коронавирусной инфекции в регионе сделали 297 988 человек, в том числе 93 267 — старше 60 лет.

С начала прививочной кампании в Томскую область поступила 424 541 доза вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 сентября в регионе выявлено 43 017 носителей коронавируса