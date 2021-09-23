Ярославль, 23 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Ярославской области за последние сутки выявлено 194 новых случая коронавирусной инфекции, общее число заболевших с начала пандемии теперь составляет 60 140 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Коронавирус

За минувшие стуки в Ярославской области выздоровели 199 человек, за весь период 52 490 человек. Прямо сейчас в регионе от коронавируса лечатся 6490 ярославцев.

За минувшие 24 часа подтверждено еще 7 летальных исходов. Всего за весь период в Ярославской области от COVID-19 умерло 1160 человек, в том числе 966 человек в 2021 году.