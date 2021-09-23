Москва, 23 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. На данный момент решения об участии в очном формате президента России Владимира Путина в саммите Группы двадцати (G20), который состоится в Риме в конце октября, пока нет. Об этом 23 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока нет решения. В наше время такие решения принимаются ближе к дате проведения», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля уточнил, что в этом вопросе все будет зависеть от целого ряда факторов и добавил, что на данный момент неизвестно, какой будет динамика распространения коронавируса в этот период в Италии и в России.

«Безусловно, это очень важное мероприятие, мы ждем, готовимся к нему, но решение пока не принималось», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможность введения в России нового локдауна из-за коронавирусной инфекции на фоне роста в стране числа выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2 не обсуждается в администрации президента РФ.