Москва, , 14:08 — REGNUM Президент США Джо Байден напоминает генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко. Об этом 23 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы видим угасающего Байдена, который напоминает позднего Константина Черненко. Мы видим американского генерала, который крадет ядерный чемоданчик у Трампа, чтобы тот не нанес ядерного удара по США. Нормальное сознание это не воспринимает», — сказал Коротченко.

По его мнению, сегодня Россия и Китай стоят на таком моральном пьедестале, к которому Запад не способен даже приблизиться.

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