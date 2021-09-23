Москва, 23 сентября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден напоминает генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко. Об этом 23 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Мы видим угасающего Байдена, который напоминает позднего Константина Черненко. Мы видим американского генерала, который крадет ядерный чемоданчик у Трампа, чтобы тот не нанес ядерного удара по США. Нормальное сознание это не воспринимает», — сказал Коротченко.

По его мнению, сегодня Россия и Китай стоят на таком моральном пьедестале, к которому Запад не способен даже приблизиться.