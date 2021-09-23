Горно-Алтайск, 23 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Алтайском заповеднике вернули в естественную среду обитания трёх медвежат, прошедших подготовку в центре реабилитации медвежат-сирот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.

Цитата из видео на youtube-канале Алтайского заповедника Медвежат Мишку, Машку и Тёпу выпустили на свободу на Алтае

Приют был создан в мае 2021 года при поддержке специалистов Центра спасения медвежат-сирот из Тверской области, а его первыми первыми воспитанниками стали два медвежонка — Мишка и Машка. Оставшихся сиротами зверят передали жители Алтайского края. Позже к ним присоединился Тёпа. Работники приюта всё лето готовили их к возвращению в дикую природу.

«В последние полтора месяца, кроме очевидной прибавки в весе и размере, у медвежат проявились черты поведения, характерные для медведей в дикой природе. Это оборонительное и маркировочное поведение, интерес к рытью ямок, корешкам, кедровым шишкам, одному из основных их кормов в дикой природе», — отметили в заповеднике.

К сентябрю медвежата, как отмечается, оказались готовы к своему выпускному. Их поймали при помощи медикаментозной седации, установили ушные бирки, погрузили в ящики и отпустили на удалённом от человеческих поселений берегу Телецкого озера, где за лето не были замечены взрослые медведи. На местности развёрнута сеть фотоловушек.