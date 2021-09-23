Москва, , 13:38 — REGNUM Президент Турции пытается представить крымский вопрос как предмет торга в переговорах с Россией. Об этом 23 сентября заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На мой взгляд, последнее его резкое высказывание в преддверии его визита в Москву на встречу с нашим президентом не случайно. Мы знаем, что турки не выполнили своих обязательств по Сирии о том, чтобы регулировать боевиков в провинции Идлиб. Тогда Россия согласилась, сирийское правительство согласилось, что турки сами разберутся с террористами. Через два года ничего там не изменилось — ситуация выходит из-под контроля», — заявил Джабаров.

«Я думаю, что это предмет торга, чтобы часть сирийской армии при поддержке России не вторглась в Идлиб», — указал он.

21 сентября на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара не признаёт Крым российской территорией, и призвал международное сообщество обратить внимание на защиту прав крымских татар.