Калининградская область, 8 сентября, 2010, 22:51 — ИА Регнум. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Управления здравоохранения администрации Калининграда выявила серьезные нарушения, в частности, по выплате заработной платы и организации конкурсных процедур. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщила на заседании окружного Совета депутатов Калининграда начальник управления казначейского исполнения бюджета Ольга Охотникова, передает корреспондент ИА REGNUM Новости.

По данным представителя казначейства, главный недочет в финансово-хозяйственной деятельности управления здравоохранения - неумелое планирование расходов. Медицинские учреждения "рисуют сметы без экономического обоснования, планируют расходы на одно, потом решают приобрести другое, на которое нет средств. В результате у управления здравоохранения образовалась самая большая несанкционированная кредиторская задолженность", - подчеркнула Охотникова.

Анализ исполнительской дисциплины выявил наличие 75 неисполненных поручений с начала года. Также проверяющие отметили формальный подход руководства управления здравоохранения к работе такого серьезного коллегиального органа, как медицинский совет главных врачей.

Глава города Александр Ярошук заявил, что вопрос о соответствии занимаемой должности начальника управления здравоохранения Олега Тугушева будет решен с учетом его аттестации и мнения медицинского совета главных врачей городских учреждений здравоохранения, который запланирован на конец сентября 2010 года.

Подводя итог, Ярошук отметил, что управление здравоохранения было проверено первым, так как наибольшее число жалоб от населения поступало именно на эту структуру. В дальнейшем подобные проверки пройдут во всех стурктурных подразделениях городской администрации, на очереди - отдел охраны окружающей среды.