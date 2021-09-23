Новации Минфина накажут тех, кто вкладывался в развитие металлургии: мнение
Москва, 23 сентября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Ассоциация «Русская сталь», объединяющая крупнейших производителей стали, включая «Северсталь», Evraz, группу НЛМК и ММК, 21 сентября направила в Минфин предложения и замечания в связи с планами правительства повысить налоговую нагрузку на отрасль, сообщает РБК. Напомним, подготовленный Минфином законопроект предусматривает корректировку ставок НДПИ, дифференциацию налога на прибыль в зависимости от дивидендов и инвестиций, а также введение акциза на сталь.
Безымянных отметил, что «экономическая стабильность предприятий отрасли, несмотря на волнообразную ситуацию на рынках, позволила сохранять коллективы в периоды неблагоприятной конъюнктуры без значительных бюджетных вливаний, улучшать качество жизни и условия труда сотрудников, обеспечить постоянную поддержку персонала и семей в период пандемии».
«Новации, которые сейчас предлагает Минфин, никак не решают задачу по стимулированию инвестиций в производство, улучшение условий труда, рост рабочих мест и расширение социальных программ, — считает председатель Горно-металлургического профсоюза РФ. — Напротив, они фактически наказывают тех, кто активно вкладывался в развитие промышленности. На основе анализа деятельности части крупных компаний делается вывод и принимаются решения, которые отразятся на всей отрасли. И, конечно, никто не верит тому, что список не будет меняться в зависимости от конъюнктуры, выгодной для чиновников. Уверены, количество попадающих под новую формулу Минфина компаний будет меняться, и регулировать этот процесс будут чиновники, которые, как мы видим, не в состоянии учесть такой фактор, как цикличность ценообразования на рынке металла. Сейчас мы пытаемся понять, сколько предприятий прекратят инвестировать, увеличивать объемы производства из-за временных конъюнктурных соображений».