Москва, 23 сентября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Ассоциация «Русская сталь», объединяющая крупнейших производителей стали, включая «Северсталь», Evraz, группу НЛМК и ММК, 21 сентября направила в Минфин предложения и замечания в связи с планами правительства повысить налоговую нагрузку на отрасль, сообщает РБК. Напомним, подготовленный Минфином законопроект предусматривает корректировку ставок НДПИ, дифференциацию налога на прибыль в зависимости от дивидендов и инвестиций, а также введение акциза на сталь.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

«Металлургия — отрасль, которая одной из первых начала модернизацию производства. В этом есть безусловная заслуга Горно-металлургического профсоюза. Для нас вопрос повышения производительности всегда увязывался с улучшением условий труда, роста дохода и социальной защищенности сотрудников предприятий, — заявил председатель Горно-металлургического профсоюза РФ Алексей Безымянных. — Обширная критика деятельности металлургических компаний со стороны Минфина подрывает репутацию отрасли и дестабилизирует ситуацию в регионах и трудовых коллективах. Отрицается масштабная работа по модернизации производств (более 1,3 трлн руб. за 15 лет), кардинальному улучшению социально-экономической, экологической обстановки в городах присутствия предприятий, стабилизации уровня жизни как минимум в 15 регионах Российской Федерации».

Безымянных отметил, что «экономическая стабильность предприятий отрасли, несмотря на волнообразную ситуацию на рынках, позволила сохранять коллективы в периоды неблагоприятной конъюнктуры без значительных бюджетных вливаний, улучшать качество жизни и условия труда сотрудников, обеспечить постоянную поддержку персонала и семей в период пандемии».

«Это плохой сигнал коллективам, — уверен он, — который вызывает тревогу за будущее, создает опасные подозрения и напряженность в коллективах. Если предприятие стабильно работает и получает прибыль, профсоюз вправе рассчитывать на дополнительные социальные выплаты для работников и членов семей. Возникает вопрос, почему эффективные компании должны отдавать тем, кто работает неэффективно? Это плохой сигнал регионам, в первую очередь, экономический, т.к. планируется рост исключительно федеральной части налога, регионы от дополнительной нагрузки получат только снижение налога на прибыль и консервацию социальных проектов в регионах, дополнительный виток инфляции. Цены на металл вряд ли упадут, как и цены на другие продукты».

«Новации, которые сейчас предлагает Минфин, никак не решают задачу по стимулированию инвестиций в производство, улучшение условий труда, рост рабочих мест и расширение социальных программ, — считает председатель Горно-металлургического профсоюза РФ. — Напротив, они фактически наказывают тех, кто активно вкладывался в развитие промышленности. На основе анализа деятельности части крупных компаний делается вывод и принимаются решения, которые отразятся на всей отрасли. И, конечно, никто не верит тому, что список не будет меняться в зависимости от конъюнктуры, выгодной для чиновников. Уверены, количество попадающих под новую формулу Минфина компаний будет меняться, и регулировать этот процесс будут чиновники, которые, как мы видим, не в состоянии учесть такой фактор, как цикличность ценообразования на рынке металла. Сейчас мы пытаемся понять, сколько предприятий прекратят инвестировать, увеличивать объемы производства из-за временных конъюнктурных соображений».