Красноярск, 23 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении членов неформального молодёжного движения возбуждено в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 сентября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Уголовный кодекс РФ

По данным ведомства, дело возбуждено на основании представленных краевым УФСБ материалов против пятерых жителей города Красноярска в возрасте от 18 до 22 лет (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ; ч. 2 ст. 282.1 УК РФ — создание и участие в экстремистском сообществе).

По данным следствия, не позднее февраля 2021 года 19-летний красноярец организовал экстремистское сообщество скинхедов. В его состав вошли ещё пятеро мужчин в возрасте от 18 до 22 лет и иные неустановленные лица.

Организатор и участники сообщества в июне и июле 2021 года избили 16-летнего и 18-летнего жителей Красноярска. При этом они высказывали в их адрес оскорбления по признаку социальной принадлежности.

В августе 2021 года злоумышленники избили 17-летнего юношу. В качестве оружия они использовали сигнальный пистолет.

Все участники неформального движения задержаны, с ними проводятся следственные действия. По месту жительства злоумышленников прошли обыски. Изъяты ножи, биты, литература и символика экстремистской направленности. Расследование продолжается.

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