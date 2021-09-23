Киев, , 13:44 — REGNUM На месте обстрела автомобиля первого помощника президента Зеленского Сергея Шефира нашли два десятка довольно необычных гильз, «которые не часто встретишь на Украине».

МВД Украины Пресс-служба МВД Украины

Об этом 23 сентября заявил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

По его словам, его боеприпасы калибра 7'62 на 39 мм, производства Венгрии, при этом сам патрон заново собирали в Германии.

«Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пули. Боеприпасы преступник выбрал простые и довольно дешевые», — отметил Шевченко.

Вместе с тем представитель МВД подчеркнул, что хотя это был хоть и не снайперский огонь, но состоялось реальное покушение, а не инсценировка».

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине назвали три версии покушения на помощника Зеленского, которое состоялось утром 22 сентября. При этом самШефирсчитает, что главная цель сегодняшнего покушения на него — это запугивание президента страны Владимира Зеленского.