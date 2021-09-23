Москва, , 13:34 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что его страна имеет права на большую территорию, чем ту, которую контролирует настоящее время. Об этом 23 сентября заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я думаю, это больная точка для Эрдогана. Он считает, что Турция имеет право на территории, значительно превышающие её нынешние размеры», — заявил Джабаров.

«На мой взгляд, последнее его резкое высказывание в преддверии его визита в Москву на встречу с нашим президентом не случайно. Мы знаем, что турки не выполнили своих обязательств по Сирии о том, чтобы регулировать боевиков в провинции Идлиб», — отметил он.

21 сентября на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара не признаёт Крым российской территорией, и призвал международное сообщество обратить внимание на защиту прав крымских татар.