Москва, 23 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Сегодня, 23 сентября, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют нейтральную динамику, торгуясь вблизи отметки $76,00 за баррель Brent и готовясь к штурму следующей и возможно последней высоты в $77,0 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

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«Стоит отметить, что макроэкономических триггеров для дальнейшего роста нефтяных котировок сегодня нет, даже напротив последние данные по деловой активности (PMI) в еврозоне и Великобритании сигнализируют об усиливающемся замедлении экономического роста. PMI в производственном секторе еврозоны в сентябре сократился с 61,4 до 58,7 пункта, в секторе услуг произошло падение с 59,0 до 56,3 пункта.

В Великобритании в секторе услуг падение было поменьше с 55,0 до 54,6 пункта, зато активность в производственном секторе упала с 60,3 сразу до 56,3 пункта.

Последний раз подобные уровни наблюдались в марте 2021 года, когда в Европе была сложная эпидемиологическая обстановка, теперь же причина очевидно не в этом.

Если негативные тенденции в деловой активности подтвердятся 23 сентября в данных по PMI США, то это будет крайне негативным сигналом.

Тем не менее, пока рынок нефти не очень сильно смотрит на эту статистику, больше ориентируясь на умеренно-позитивные настроения инвесторов, преобладающие сейчас на рынках.

Это говорит в пользу того, что инерционный сценарий краткосрочного роста цен на нефть к $77,00 за баррель Brent все еще остается базовым.

При этом важно учитывать, что чем больше макроэкономического негатива накопится к моменту исчерпания инерции роста, тем сильнее потом будет падение нефтяных котировок», — считает эксперт.

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