Минск, , 13:30 — REGNUM На белорусских предприятиях орудуют шпионы, которые за деньги помогают в осуществлении «бандитских действий в отношении Белоруссии со стороны западных отдельных наших партнеров». Об этом 23 сентября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Принимая с докладом с докладом министра промышленности Петра Пархомчика и курирующего эту сферу вице-премьера Юрия Назарова, руководитель постсоветской республики сказал: «Мы просто не имеем права падать. Надо удержаться на этом уровне, чего бы нам ни стоило. Я знаю, вы в правительстве приняли ряд решений по минимизации воздействия санкций на нашу экономику. Но посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где осталось, и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда».Читайте новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии

«Нескольких мы выявили. Сядут, и надолго. Это я прямо говорю. Но, тем не менее, мы их должны видеть. Единицы, но еще остались. И это не просто люди, которые высказывают свою гражданскую позицию. Это люди, которые осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а равно нашему государству. На это обратите особое внимание директоров и сами смотрите за этими процессами», — поручил Лукашенко.

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