Киев, 23 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Нестандартные для Украины патроны использовал злоумышленник, обстрелявший автомобиль помощника президента страны Сергея Шефира. Об этом глава департамента коммуникаций украинского МИД Артём Шевченко написал в Facebook.

egorshitikov Патроны

По словам Шевченко, на месте происшествия нашли около 20 отстрелянных гильз. Патроны имели калибр, редкий для Украины — 7,62 на 39 мм. Гильзы произведены в Венгрии, но патрон могли пересобрать в Германии.

«Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю», — сказал дипломат.

Он добавил, что это простые и довольно дешевые боеприпасы. Вместе с тем злоумышленник, хоть и не был снайпером, стрелял по-настоящему. Инцидент не был инсценировкой.

Правоохранители продолжают собирать улики на месте преступления. Так, стрелявший поломал ветки в месте, где готовил обстрел.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября автомобиль Шефира обстреляли в Киевской области, в машину попало больше десяти пуль. Водитель получил ранения, его доставили в больницу.

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