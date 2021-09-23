Симферополь, 23 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. России пора переходить к позиции принуждения Украины к признанию российского статуса Крыма. Такое мнение высказал 23 сентября в эфире телеканала «Россия-24» постоянный представитель Республики Крым при президенте России — заместитель председателя правительства Республики Крым Георгий Мурадов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Через семь с половиной лет неудачных ожиданий о том, что на Украине что-нибудь изменится в лучшую сторону, мы должны переходить к позиции принуждения Украины к признанию российского статуса Крыма. Таких мер принуждения может быть очень много», — считает, в частности, Мурадов.

По мнению Мурадова, позиция Украины «радикально изменится» в том случае, если Россия применит хотя бы малую часть санкций, которые уже введены Украиной в отношении России из-за Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на Генассамблее ООН, что представителям Организации объединенных наций не следовало игнорировать саммит «Крымской платформы», проводившийся на Украине в целях осуждения «оккупации» российского полуострова.