Гонконг, Китай, 23 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В сети появились фотографии модернизированного двухдверного гиперкара Koenigsegg Agera S 2012 года выпуска, который продадут на аукционе в Гонконге. Об этом сообщается на сайте Collecting Cars.

Collecting Cars Koenigsegg Agera S

Выставленная на торги машина выкрашена в тёмно-зелёный оттенок и имеет светлые ярко-зеленые акценты. Внутри гиперкара имеются спортивные кресла ковши с боковой поддержкой. Они обтянуты чёрной кожей и имеют зеленую прострочку.

Под капотом модели функционирует двухтурбинный V8 рабочим объёмом пять литров. Максимальная производительность двигателя составляет 1030 «лошадей» (1099 Нм). Крутящий момент от силового агрегата передается на задние колёса через семипозиционную роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями.

До «сотни» автомобиль разгоняется за 2,9 секунды, а до 200 км/ч — за 7,9 сек. Максимальная скорость гиперкара превышает 400 км/ч.

На данный момент ставки на Koenigsegg Agera S перешагнули отметку 701 500 фунтов стерлингов (около 70 млн рублей).

Ранее на онлайн-площадке James Edition был выставлен на торги уникальный гиперкар Koenigsegg Agera S Hundra с золотой отделкой кузова.

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