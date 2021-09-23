Нальчик, 23 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Кабардино-Балкария может получить помощь от федерального правительства на завершение масштабной стройки, начатой почти 20 лет назад. В 2002 году планировалось построить в городе Нальчике помещение, где бы разместились все национальные театры Северного Кавказа.

Alan Cleaver Театр

Однако на реализацию проекта не хватило денежных средств. В проекте бюджета на предстоящие три года на этот объект предусматривается почти 1 млрд рублей, пишет ТАСС. Из них 190 млн рублей планируется предоставить из федерального бюджета в 2022 году, еще 380 млн рублей — в 2023-м, и свыше 460 млн рублей — в 2024 году.

Напомним, в декабре2019 года президент РФ Владимир Путин проводил в Кабардино-Балкарии заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. По его итогам в январе 2020 года республике было выделено на завершение строительства Дворца театров 750 млн рублей двумя траншами: 279 млн рублей в 2020 году и 479,6 млн рублей — в 2021 году. Однако и этих средств, как видно, не хватило.

Между тем, само строительство Дворца театров в Нальчике уже признали неактуальным и было решено разместить в строящемся здании общекавказскую культурно-гуманитарную площадку.

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