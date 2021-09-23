Симферополь, , 13:26 — REGNUM Так как ожидания того, что с момента присоединения Крыма к России семь с половиной лет назад негативная позиция Украины по российской принадлежности полуострова изменится в лучшую сторону, не оправдались, нужно переходить к принуждению Киева к признанию Крыма российским. Такое мнение 23 сентября высказал вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов в эфире телеканала «Россия 24».

Георгий Мурадов Ppcrimea.ru

«Действительно, уже через семь с половиной лет ожиданий, что на Украине что-нибудь изменится в лучшую сторону, должны переходить к позиции принуждения Украины к признанию российского статуса Крыма», — сказал он, почеркнув, что это его личное мнение.

Также Мурадов напомнил, что Киевом в отношении жителей Крыма было осуществлено большое число блокад, включая отключение воды и электроэнергии.

«Если мы одну десятую часть используем в плане принуждения Украины в плане признания российского статуса Крыма, я думаю, ситуация радикально изменится», — добавил постпред республики при президенте РФ.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.