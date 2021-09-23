Джакарта, 23 сентября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Cогласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2881 случай заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 23 сентября в Индонезии выявлено 4 201 559 носителей коронавируса.

За сутки побороть коронавирус смогли 4386 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 012 448 человек.

С 22 по 23 сентября 2021 года в Индонезии от COVID-19 умерли 160 человек. Всего эпидемия унесла жизни 141 114 жителей Индонезии.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 47 997 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии призвал общественность привыкнуть к пандемии.

Подробнее в материале:Минздрав Индонезии: пандемия закончится только через пять лет