Москва, 23 сентября 2021, 13:52 — REGNUM Выступление президента Украина Владимира Зеленского не привлекло никакого внимания в ООН. Об этом 23 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Полупустой зал. Обратите внимание, кто сидит и слушает Зеленского — не больше 20 человек, причем это какие-то второсортные страны Африки, название которых большинству ни о чем не говорит. Это очень хороший показатель», — сказал Коротченко.
По мнению эксперта единственное, на что способен Зеленский — это производить сотрясания воздуха.
Читайте ранее в этом сюжете: «Шут гороховый возомнил, что вершит судьбы мира» — эксперт о Зеленском