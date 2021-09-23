Москва, 23 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Выступление президента Украина Владимира Зеленского не привлекло никакого внимания в ООН. Об этом 23 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Полупустой зал. Обратите внимание, кто сидит и слушает Зеленского — не больше 20 человек, причем это какие-то второсортные страны Африки, название которых большинству ни о чем не говорит. Это очень хороший показатель», — сказал Коротченко.

По мнению эксперта единственное, на что способен Зеленский — это производить сотрясания воздуха.