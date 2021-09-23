Екатеринбург, 23 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге готовы выделить на реконструкцию цирка до 2,25 млрд рублей. Соответствующий конкурс размещён на портале госзакупок.

Владислав Фальшивомонетчик Цирк в Екатеринбурге

Аукцион объявила компания «Единый заказчик в сфере строительства». Заявки принимаются до 30 сентября 2021 года, итоги планируется подвести 6 октября. Финансирование работ будет идти из федерального бюджета.

На реконструкцию цирка дадут 1150 дней со дня заключения контракта, из них первые 330 — на разработку проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее цирк стал площадкой для проведения Уральской биеннале современного искусства.