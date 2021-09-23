Москва, 23 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Участники программы «Дальневосточный гектар» активно используют участки для строительства частных домов. Об этом в ходе рабочей встречи с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Надальнийвосток.рф Дальневосточный гектар

«Индивидуальное жилищное строительство и современные технологии деревянного домостроения востребованы, в том числе, участниками программы «Дальневосточный гектар». Около 40% участников этой программы используют свои участки для строительства частных домов», — сказал Чекунков.

По его словам, распространение индивидуального жилищного строительства «является важным стимулом для развития дальневосточной деревообрабатывающей промышленности».