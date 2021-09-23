Киев, 23 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. На Украине в связи со стремительным ухудшением ситуации с распространением коронавируса вводится более жёсткий карантин. Такое решение госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Украины приняла накануне.

musicalwds Карантин

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Уточняется, что с 00:00 23 сентября в стране объявлен так называемый «жёлтый» уровень эпидемической опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 сентября на территории Украины начали действовать новые карантинные правила, связанные с пандемией коронавируса. По постановлению правительства Украины, в стране вводятся «жёлтые» и «зелёные» COVID-сертификаты, каковые являются свидетельством о вакцинации.

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Кроме того, в начале недели правительство Украины продлило адаптивный карантин до 31 декабря 2021 года.