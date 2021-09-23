Пенза, 23 сентября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Пензенской области с начала сезона активности клещей к врачам обратились 2885 жителей, пострадавших от нападения насекомых, в том числе 721 ребенок в возрасте до 14 лет. За прошедшие две недели число пострадавших от клещей возросло на 414 случаев, среди детей — на 84, сообщает 23 сентября пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

egor347 Осторожно, клещи!

На сегодняшний день на зараженность возбудителями иксодовым клещевым боррелиозом лабораторно исследованы 1965 клещей, снятых с людей, в 317 из них обнаружены возбудители заболевания.

В период с января по август текущего года диагностирован 21 случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителей Пензенского района, 20 из которых в Пензе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области акарицидными обработками охватили в 2021 году 227,4 гектаров.

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