Прага, 23 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Брюссель вмешивается в предвыборную кампанию, которая проходит в Чехии в преддверии выборов в нижнюю палату парламента. Об этом чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил в интервью, опубликованном 23 сентября сетевым изданием Parlamentnilisty.

Doležal Michal 420on.cz Андрей Бабиш

«Брюссель вмешивается в нашу предвыборную кампанию, по которой не должен высказываться», — сказал Бабиш.

Глава правительства подчеркнул, что чешские выборы — не дело Брюсселя, а Чехия — свободная и суверенная страна. Он отметил, что депутаты Европарламента от чешских оппозиционных партий давят на Еврокомиссию, чтобы влиять на внутреннюю ситуацию в Чехии.

Как сообщало ИА REGNUM, Бабиш ранее заявил, что Чехия потребует от ЕС изменить план по сокращению выбросов углекислого газа, так как предлагаемые ограничения навредят экономике страны.

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