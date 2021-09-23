Москва, 23 сентября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Московские городские службы перешли на уборку листвы с дорог четыре раза в день, сообщает 23 сентября официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Листва на дорожке

Ранее уборка проводилась дважды в день, но было принято решение удвоить количество работ. В мэрии пояснили, что это нужно для повышения безопасности дорожного движения — мокрая опавшая листва на проезжей части опасна, подобно обледенению, снижая коэффициент сцепления колёс с дорожным покрытием.

Кроме того, листья могут стать причиной скоплений воды при обильных осадках, накрывая дождеприёмники.

«В уборке дорог задействовано максимальное количество вакуумной подметально-уборочной и тротуароуборочной техники, — рассказали в мэрии. — Она удаляет опавшую листву с проезжей части, тротуаров и из лотковой зоны, а также чистит дождеприёмные решетки».