Омск, 23 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Омске к теплу подключено более 97% жилых домов, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

22 сентября в Омске прошло совещание по вопросам отопительного сезона, который официально стартовал на прошлой неделе.

Городские власти напомнили, что процесс вхождения города в отопительный период происходит постепенно.

как сообщало ИА REGNUM, в первую очередь подключают объекты социальной сферы — учреждения здравоохранения, школы, детсады и так далее. Далее подключают жилые дома.

На сегодняшний день подключили 97% медицинских организаций и 98% образовательных учреждений, более 97% объектов жилого фонда.

Процесс подключения всех объектов к теплоснабжению продолжается круглосуточно.

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