Москва, , 13:21 — REGNUM Владимира Зеленского нельзя назвать президентом даже такой страны, как современная Украина. Об этом 23 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зеленский — это не президент, это шут гороховый, скоморох, политическое ничтожество, которое возомнило о себе, что он вершит судьбы мира», — сказал Коротченко.

Иронизируя над Зеленским, эксперт предположил, что тот, видимо, считает, что Украина займет место США, когда Вашингтон бросит своих европейских партнеров на произвол судьбы.

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