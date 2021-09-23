Москва, 23 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Владимира Зеленского нельзя назвать президентом даже такой страны, как современная Украина. Об этом 23 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Зеленский — это не президент, это шут гороховый, скоморох, политическое ничтожество, которое возомнило о себе, что он вершит судьбы мира», — сказал Коротченко.

Иронизируя над Зеленским, эксперт предположил, что тот, видимо, считает, что Украина займет место США, когда Вашингтон бросит своих европейских партнеров на произвол судьбы.