«Шут гороховый возомнил, что вершит судьбы мира» — эксперт о Зеленском
Москва, 23 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Владимира Зеленского нельзя назвать президентом даже такой страны, как современная Украина. Об этом 23 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Зеленский
«Зеленский — это не президент, это шут гороховый, скоморох, политическое ничтожество, которое возомнило о себе, что он вершит судьбы мира», — сказал Коротченко.
Иронизируя над Зеленским, эксперт предположил, что тот, видимо, считает, что Украина займет место США, когда Вашингтон бросит своих европейских партнеров на произвол судьбы.