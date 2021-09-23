Ставрополь, 23 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Ставропольском крае страшную находку обнаружили в лесополосе неподалеку от аэропорта в Минеральных Водах. Женщина нашла маленький гроб. Он был пустым, но внутри находились документы, что в нем перевозили из больницы тело умершей восьмилетней девочки.

Марина Каширская ИА REGNUM Свеча

По факту обнаружения страшной находки в МВД по Ставрополью организовали проверку. Удалось установить, что в гробу перевозили тело восьмилетней девочки, умершей в клинике Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствовала бирка из морга.

Правоохранители предполагают, что тело ребенка из больницы самолетом перевозили в цинковом гробу. После доставки на малую родину переложили в обычный гроб и похоронили, а ненужный цинковый гроб оставили в лесополосе вблизи селения Левокумка, пишет «АиФ-СК».

По данному факту в настоящее время проводится проверка, после которой будет решен вопрос принятия мер к тем, выкинул цинковый ящик в лесополосе.