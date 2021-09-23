Минск, 23 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В условиях введения Западом санкций в отношении Белоруссии правительство республики не имеет права допустить падения белорусской промышленности. Об этом 23 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом министра промышленности страны Петра Пархомчика и курирующего эту сферу вице-премьера Юрия Назарова, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Мы просто не имеем права падать. Надо удержаться на этом уровне, чего бы нам ни стоило. Я знаю, вы в правительстве приняли ряд решений по минимизации воздействия санкций на нашу экономику», — сказал он.

При этом Лукашенко порекомендовал обратить внимание сотрудников предприятий, среди которых, по его данным, есть несколько человек, которые «ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции».

«Шпионят фактически и сдают информацию туда», — добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября посол Ирана в Белоруссии Саид Яривстретился с министром спорта и туризма Республики БелоруссияСергеем Ковальчуком, чтобы обсудить расширение двустороннего сотрудничества.