Киев, 23 сентября 2021, 13:13 — REGNUM В настоящий момент нет понимания, когда именно Украина получит ПДЧ НАТО, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
Дипломат пожаловался, что процесс евроатлантической интеграции Украины растянулся «уже неприлично долго». По его словам, Киев ведёт «откровенный разговор» с руководством альянса о том, что интеграция не может быть бесконечной.
«Некоторые страны просто прикрываются аргументом недовыполненных реформ, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины. И мы должны об этом говорить, мы должны не бояться делать это в тех случаях, где интересы Украины сознательно и грубо не учитываются», — сказал Кулеба, не уточнив, о каких конкретно странах он говорит.
ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Украины Владимир Зеленскийв рамках визита в США встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе переговоров, Зеленский, в частности, выразил надежду, что страны — члены НАТО смогут определить для Украины исчерпывающий перечень реформ, соответствующие критерии и «маркеры», выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции.