Киев, 23 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В настоящий момент нет понимания, когда именно Украина получит ПДЧ НАТО, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

The Presidential Administration of Ukraine НАТО и Украина

Дипломат пожаловался, что процесс евроатлантической интеграции Украины растянулся «уже неприлично долго». По его словам, Киев ведёт «откровенный разговор» с руководством альянса о том, что интеграция не может быть бесконечной.

«Некоторые страны просто прикрываются аргументом недовыполненных реформ, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины. И мы должны об этом говорить, мы должны не бояться делать это в тех случаях, где интересы Украины сознательно и грубо не учитываются», — сказал Кулеба, не уточнив, о каких конкретно странах он говорит.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Украины Владимир Зеленскийв рамках визита в США встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе переговоров, Зеленский, в частности, выразил надежду, что страны — члены НАТО смогут определить для Украины исчерпывающий перечень реформ, соответствующие критерии и «маркеры», выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции.