Нижний Новгород, 23 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. За минувшие сутки 29 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Пациент на ИВЛ

Накануне сообщалось также о 29 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6406 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 сентября в регионе выявили 502 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 493 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 165 897 случаев. Активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 6946 человек.