Чебоксары, 23 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Чувашии выявлено ещё 77 носителей коронавируса и зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из обновлённых сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Модель реабилитации пациентов в Чувашии

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По данным на 23 сентября, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 33 394 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 77. Напомним, что сутками ранее было выявлено 76 носителей инфекции, до этого — 75.

Вылечились в Чувашии 30 238 ковидных больных, в том числе за последние сутки победили коронавирус 64 пациента. Доля выздоровевших составляет 90,55%.

Жертвами коронавируса в республике стали 2238 человек, из них за последние сутки от COVID-19 скончались восемь пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии республике четыре медицинских организации занимаются реабилитацией пациентов, перенёсших COVID-19 (третий этап). Это Первая чебоксарская больница П.Н. Осипова, городская клиническая больница № 1, санаторий «Чувашиякурорт» и санаторий «Надежда». Всего с начала года реабилитацию в регионе прошли 3670 человек, переболевших ковидом.