Волгоградская область, 23 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Спецслужбы устанавливают автора телеграм-канала, в котором появилось ложное сообщение о якобы запланированном теракте в школе № 12 города Палласовки Волгоградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

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Анонимный канал был создан вечером 22 сентября, в нём три записи — две фотографии учебного заведения и ещё одна строчка «Теракт школы № 12».

«Информация, изложенная в анонимном телеграм-канале, не подтвердилась. Автор и создатель этого сообщения сейчас устанавливаются», — сообщили изданию «V1.ru» в региональном УФСБ.

Проверки провели СК и полиция. В районном отделе образования также знают о канале, школа работает в обычном режиме.