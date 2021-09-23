Барнаул, 23 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Самая низкая за последние 30 лет обеспеченность врачами в Алтайском крае (36 врачей на 10 тысяч населения) стала поводом для критики министра здравоохранения региона Дмитрия Попова со стороны алтайского губернатора Виктора Томенко. Как сообщает ИА «Амител», глава региона при этом отметил, что уже сегодня региону уже сегодня нужны 1,5 тысячи врачей и 4,5 тысячи среднего медперсонала. Тем временем меры, которые сейчас применяет региональный минздрав, — это лишь «рабочие механизмы микроскопических размеров».

Медики в защитных костюмах. glava.rk.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

»Пока мы только удерживаемся на плаву. Я не услышал, что прорывного мы можем предложить. И света в конце туннеля я пока не вижу», — подчеркнул губернатор. Также он призвал алтайский минздрав разработать новые, более амбициозные планы по привлечению специалистов на работу в медорганизации края.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Алтайского края 11 сентября весьма скупо осветило приезд в Барнаул министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Публично о серьезных кадровых проблемах чиновники при высоком госте не говорили, поэтому сложилось впечатление что его интересовали не высокая смертность от коронавируса и не серьезные проблемы с доступностью медпомощи в районах, а работа конкретных медицинских объектов в Нагорной части Барнаула, к примеру — Алтайский краевой онкологический диспансер.

Читайте также: Поездка в Барнаул главы Минздрава РФ Михаила Мурашко оказалась «паркетной»?